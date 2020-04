Coronavirus – Napoli tra i nove club con strutture idonee per un lungo ritiro

Il Napoli fa parte dei nove club della Serie A con le strutture idonee per un lungo ritiro

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli è all’avanguardia circa l’applicazione del protocollo FIGC in vista della ripresa degli allenamenti. Questo quanto scrive il quotidiano:

“Il Napoli fa parte dei nove club della Serie A con le strutture idonee per un lungo ritiro, ha predisposto i mezzi per lo screening sotto il profilo medico, ci sono delle criticità da superare, come per esempio alcuni problemi logistici nel creare un percorso separato per i magazzinieri o sugli incontri con persone esterne al gruppo-squadra in ritiro (per esempio fornitori o procuratori per appuntamenti con il direttore sportivo Giuntoli)”.

