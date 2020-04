De Luca, annuncia: accelerata la produzione di mascherine per bambini, per avvio Fase 2

Vincenzo De Luca presidente della Regione Campania ha pubblicato un messaggio su Facebook in merito alla produzione di mascherine per bambini per renderle disponibili all’avvio della Fase 2. Queste le parole del presidente:

“Ho dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Everton, pronto un maxi affare da 150 milioni di euro complessivi

Conte: “Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma niente libertà assoluta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Per Di Maio, “sul Mes bisogna essere pragmatici”