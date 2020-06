Coronavirus, nuovo decreto: da oggi è possibile andare in Sardegna

La ministra Paola De Micheli ieri sera 4 maggio ha firmato un nuovo decreto che, di fatto, liberalizza la circolazione dei passeggeri su navi e aerei da e per la Sardegna. Non si dovrà attendere il 12 giugno: da oggi i voli e le tratte marittime nazionali si possono svolgere senza vincoli. Salta quindi l’obbligo rimasto in piedi per due giorni, ma di fatto non rispettato, almeno in campo navale: quello dei collegamenti limitati alle tratte in regime di continuità territoriale. Il vero intoppo stava venendo fuori per i collegamenti marittimi, dove non esiste un unico vettore come invece accade per gli aerei.

«Era tutto concordato con il ministero – ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Non c’era più motivo di opporsi all’apertura del traffico passeggeri al di fuori della continuità territoriale».