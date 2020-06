De Laurentis prossimo all’ingresso in Lega, in molti lo vogliono nel consiglio

De Laurentis potrebbe entrare presto nel consiglio della Lega

Come riportato da Repubblica, Aurelio De Laurentis potrebbe fare presto il suo ingresso nel consiglio di Lega. Dopo le dimissioni di Stefano Capoccia, dirigente dell’Udinese, al momento una poltrona è rimasta vuota. Molti club di Serie A avrebbero fatto il nome del patron azzurro, riconoscendogli il gran lavoro svolto nel cercare un modo sicuro che potesse garantire la ripartenza della Serie A. De Laurentis, è gia un membro importante dell’ ECA ma il suo ingresso in Lega potrebbe dare più peso politico alla sua figura. La decisione finale ci sarà a Luglio, quando il consiglio si riunirà per decidere il successore di Capoccia.

