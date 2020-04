Coronavirus, questione vaccino: via alle sperimentazioni sull’uomo anche in Italia

Ormai è quasi tutto pronto: si inizia a lavorare per avviare in Italia durante l’estate la sperimentazione clinica sull’uomo di un vaccino anti Covid-19.

A renderlo noto è stato il consorzio europeo, nato per coniugare gli sforzi, costituito fra l’azienda italiana ReiThera di Roma, la tedesca Leukocare di Martinsried, vicino Monaco, e la belga Univercells di Bruxelles. “Attualmente ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare la sperimentazione clinica di fase 1/2 in Italia durante l’estate 2020 ”, si legge in una nota del consorzio, pubblicata proprio sul portale della società romana. “La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo ”.

Il candidato vaccino ha come bersaglio la proteina Spike, che il coronavirus SarsCov2 utilizza per aggredire le cellule umane, e utilizza un virus animale, un adenovirus degli scimpanzè.

