Corrado Formigli attacca il Napoli: “De Laurentiis ha sbagliato, c’è un protocollo da rispettare”

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7, ha parlato delle polemiche tra Juventus e Napoli

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di Juventus-Napoli e delle polemiche scaturite dalla mancata partenza della squadra partenopea alla volta di Torino:

“De Laurentiis ha sbagliato su Juventus-Napoli. O ci si mette d’accordo sul protocollo e lo si porta in fondo oppure si fa altro. Il protocollo che è stato firmato, e che è agganciato al DPCM, è una fonte normativa superiore che era prevista per andare in deroga in questo tipo di situazioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del giorno 9 ottobre – La regione più colpita è la Lombardia, segue la Campania

Zlatan Ibrahimovic vince contro il Covid: “Fuckcovid19, sono guarito!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Svizzera, 4 regioni italiane nella lista rossa