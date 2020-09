Cosenza – In prova una giovane promesse dalla Casertana

Cosenza – Arriva in prova una giovane promessa dalla Casertana.

In casa Cosenza sono ore frenetiche per quanto riguarda il settore giovanile. Il club calabrese sta monitorando in questi giorni moltissimi profili da inserire eventualmente nelle categorie Under e in Primavera.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, il giovane Alessandro Andreassi è in prova con la Primavera del Cosenza.

Andreassi, classe 2003, ruolo difensore centrale, roccioso e bravo tecnicamente, già nel giro delle Nazionali italiane Lega Pro Under 17 e Under 15 in passato, cercherà di convincere in questi giorni lo scouting dei Rossoblù per approdare in serie B.

Il ragazzo è reduce anche da alcuni allenamenti effettuati nelle scorse settimane con la prima squadra e da un buonissimo campionato giocato con l’Under 17 della Casertana allenata da Mister Platone nella scorsa stagione.

