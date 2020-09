Covid-19, Genoa: tre che hanno giocato contro il Napoli sono negativi

In casa Napoli si può tirare un lieve sospiro di sollievo dopo la notizia che tre dei giocatori che sono scesi in campo contro il Napoli sono negativi al Covid-19

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport

In casa Napoli c’è molta preoccupazione dopo la notizia della positività al Covid-19 di 14 membri tra squadra e staff del Genoa. Le ultime notizie però sembrano confortanti e possono far ben sperare. Da come riporta il Corriere dello Sport ben tre dei giocatori che domenica scorsa hanno disputato il match contro gli uomini di Gattuso sono risultati negativi al tampone. Si tratta di Masiello, Behrami e Biraschi, tutti giocatori coinvolti in contatti o scontri di gioco i giocatori del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid-19, De Laurentiis negativo al doppio tampone. L’annuncio

Genoa, parla Preziosi:”Abbiamo rispettato tutte le regole, siamo in attesa dei risultati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Merkel sconsiglia Paesi a rischio in Ue ma loda l’Italia