Napoli, Castel Volturno: allenamento con giocatori silenziosi e preoccupati

L’allenamento del Napoli avvenuto ieri è stato molto differente rispetto al solito, c’è grande preoccupazione tra gli azzurri

Durante l’allenamento di ieri a Castel Volturno si è visto un Napoli molto silenzioso, tra i giocatori e lo staff c’è grande preoccupazione e lo si è percepito ieri. Da come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ieri i volti dei giocatori erano molto seri, non c’era la solita aria di serenità, la solita voglia di scherzare. non sembrava l’allenamento di una squadra che ha iniziato nel migliore dei modi il campionato e che si trova a punteggio pieno.

Tra gli azzurri non c’è timore solo per la propria salute, ma sopratutto per quella di amici e familiari. A riportarlo è Raffaele Auriemma che su Tuttosport scrive: “La paura è forte e potrà passare solo venerdì, quando squadra, staff tecnico e dirigenti riceveranno il responso del secondo tampone. Durante l’allenamento di ieri i volti erano tirati, c’era grande preoccupazione. Tutti erano reduci dal giorno di riposo, trascorso insieme a familiari ed amici. “Se siamo positivi abbiamo contagiato anche loro”, questa è stata l’osservazione atterrita della squadra partenopea che ieri si è sottoposta al tampone numero 40 dall’inizio dell’attività agonistica post lockdown”.

