Bagni, Napoli: “La Juve sarà il vero primo esame per Gattuso”

L’ex azzurro Salvatore Bagni ha parlato del prossimo impegno degli azzurri

Salvatore Bagni, dirigente sportivo ed ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. Durante il suo intervento l’ex azzurro ha parlato di Juve-Napoli, di Gattuso e del caso Genoa, queste le sue dichiarazioni:

“Campionato? Non c’è altra via, non pensavamo che ci fossero tanti positivi nel Genoa e che rischiano di non giocare più partite. Speriamo solo che la cosa non si allarghi.

Secondo tempo del Genoa giustificato dal COVID-19? No dai, non era certo il Genoa migliore ma è stato il Napoli migliore. Il Napoli non gli ha dato mai la possibilità di entrare in partita, com’era successo anche a Parma. Ho visto un grande Napoli con grandi idee, sono molto soddisfatto di quello che ho visto.

Quando Insigne si è infortunato Gattuso ha messo Elmas, è andato sugli uomini e non sullo schema. Il primo esame vero sarà proprio contro una squadra che ti costringerà a difenderti.

Contro la Juventus non penso che Gattuso schiererà lo stesso modulo, studia ogni partita e penso che tornerà al 4-3-3 della prima gara. Certo, se inserisce Elmas è un altro tipo di schieramento. Con Insigne in campo avrebbe sicuramente giocato con le 3 punte ma anche Elmas potrebbe essere una soluzione. Spero che Koulibaly resti, magari vediamo chi va via tra quelli ai margini del progetto”.