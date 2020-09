Serie A: Juve-Napoli si giocherà? Ecco la decisione della Lega

La Serie A si trova nel mezzo di una bufera scatenata dal caso Genoa, ma la Lega Calcio ha deciso ha già deciso il futuro del big match di domenica

La Serie A sta vivendo momenti di paura e insicurezza. Il focolaio genoano in cui sono coinvolti 10 giocatori e 4 membri dello staff costringe la Lega a correre ai ripari, cercando la soluzione migliore per non interrompere il campionato. Oggi sono attesi i risultati del primo turno di tamponi, effettuati ieri dal Napoli, con il secondo giro che avverrà venerdì. Soltanto allora si potrà sapere con certezza se tra gli azzurri ci sono dei contagi. Nel frattempo però la Lega avrebbe già preso una decisione sullo svolgimento delle partite di Napoli e Genoa. Da come riporta la Gazzetta dello Sport l’intenzione della Lega sarebbe di far scendere in campo sia Napoli che Genoa, contro i rispettivi avversari Juventus e Torino. A supporto di questa scelta c’è un norma della UEFA secondo cui per lo svolgimento delle partite sono sufficienti 13 negativi per squadra.

