Tuttosport, Bologna-Napoli: “Var annulla la rete di Koulibaly ma non vede fallo su Osimhen”

Al Napoli, vittorioso nel match del Dall’Ara contro il Bologna, ha comunque da recriminare, lo riporta Tuttosport. L’edizione odierna del quotidiano evidenzia come il Var non abbia visto un clamoroso calcio di rigore per fallo subito da Osimhen in occasione del gol del 2-0 (poi annullato) di Koulibaly:

“Se all’intervallo lo 0-1 è stato un affarone per il Bologna, la partita si sarebbe potuta chiudere definitivamente già dopo 4’ della ripresa, quando Koulibaly avrebbe insaccato sugli sviluppi di un angolo. Senonchè la palla gli era schizzata nei pressi da un tocco di mano di Osimhen, pescato dal Var, che però non ha rilevato come l’attaccante del Napoli fosse stato affossato dal pessimo Denswill.

Il Bologna ha continuato senza colpo ferire ancora per un po’, finchè l’ingresso di Vignato è stato la scintilla per una ventina di minuti arrembanti. L’occasionissima di cui sopra se trasformata non avrebbe però reso giustizia. Il Napoli se l’è pienamente meritata“

