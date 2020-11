Juve-Napoli, indiscrezioni sull’esito del ricorso: “Riconfermato il 3-0 a tavolino”

Il ricorso si prospetta essere sfavorevole per gli azzurri, ma la battaglia non finirà qui

Spuntano delle indiscrezioni che sicuramente faranno discutere, secondo Calciomercato.it verrà riconfermata la sconfitta per 3-0 a tavolino inflitta nei confronti del Napoli.

Ecco quanto riporta il sito:

“Il Napoli avrà poche chance di ribaltare in secondo grado la sentenza di Mastrandrea: ora, siamo in grado anche di anticiparvi i motivi che dovrebbero condurre Sandulli a giudicare in modo tale da mantenere il 3-0 a favore della Juventus, con il Napoli che si rivolgerà, immediatamente al Coni ed al suo tribunale, ottenendo entro Natale il terzo ed ultimo giudicato sportivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’avvocato del club azzurro, Mattia Grassani, con De Laurentiis collegato in teleconferenza, sosterranno che il provvedimento della ASL partenopea è tale da configurare la suddetta causa di forza maggiore. E l’ordinamento statale è superiore a quello interno della Figc. Infatti, seguendo un iter giurisprudenziale, un giudice dovrebbe sempre disapplicare la norma di rango inferiore: in questo caso, quella della Federcalcio. Trattandosi, però, di un giudice interno alla stessa Figc, è verosimile che il professor Sandulli sia tenuto ad applicare la norma del proprio ordinamento. Ed è questo lo stesso motivo per il quale, il Napoli pensa di poter ottenere al Coni il ribaltamento della sentenza scritta in primo grado”.

