Ricorso Juve-Napoli: filtra pessimismo sulla sentenza, De Laurentiis cambia strategia

E’ una sensazione di pessimismo quella che si sta vivendo nelle ultime ore in casa Napoli. Gli azzurri, con De Laurentiis in primis, non sono convinti che la seconda udienza avrà un finale positivo e quindi, da come riporta la Gazzetta dello Sport, la società deve cambiare strategia di difesa. L’edizione odierna riporta che sarà lo stesso presidente azzurro ad intervenire in prima persona.

“L’impressione è che anche il secondo grado di giudizio non sarà favorevole al Napoli, tant’è che Aurelio De Laurentiis ha voluto cambiare la strategia di difesa. Il presidente ha deciso di intervenire personalmente in videoconferenza per ribadire che non è stato lui a sollecitare l’intervento dell’autorità sanitaria e che la documentazione inviata dalla stessa, aveva impedito al Napoli di raggiungere Torino.

De Laurentiis proverà a spiegare anche che la squadra sarebbe stata pronta a partire per Torino pure nel primo pomeriggio se solo avesse avuto l’ok dall’Asl 1 di Napoli. Resta da capire se il dirigente napoletano riuscirà a essere convincente davanti alla prima sezione, presieduta dal professor Sandulli. Nell’ambiente c’è pessimismo e se la sentenza del Giudice sportivo dovesse essere confermata dalla Corte d’Appello Federale, il Napoli ricorrerà al collegio di garanzia del Coni”

La discussione in corte d’Appello riguardo a Juve-Napoli si terrà oggi pomeriggio.

