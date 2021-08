Napoli-Venezia, Fabian Ruiz carica i tifosi: “Siamo pronti per domenica”

Fabian Ruiz è prontissimo per Napoli-Venezia, prima gara di campionato.

Domenica 22 agosto alle ore 20:45 il Napoli affronterà il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona. È tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione, la squadra di Luciano Spalletti continua ad allenarsi giorno dopo giorno per esordire il meglio possibile. Tra gli azzurri che non vedono l’ora di scendere in campo c’è di sicuro Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo ha postato una foto in compagnia del compagno di squadra Hirving Lozano. Nella foto si evince che non vede l’ora di iniziare la prima gara stagionale.

🤜🏻🤛🏻 @HirvingLozano70 ed io siamo pronti per domenica, e voi? 🔜 Napoli vs Venezia pic.twitter.com/tCqa1IRkft — Fabián Ruiz (@FabianRP52) August 18, 2021

