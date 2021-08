Napoli-Venezia, Ceccaroni: “Sarà difficile ma faremo di tutto per fermarli”

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni ha rilasciato delle dichiarazioni relative alla prima gare di campionato che il club veneto disputerà contro il Napoli. Per il Venezia sarà anche la prima gara in serie A dopo tantissimi anni, quasi venti. Pietro Ceccaroni sa benissimo che quella di domenica sarà una gara difficile per loro, ma è sicuro che ognuno dei suoi compagni ce la metterà tutta.

“L’attesa è tanta, ci siamo meritati questa promozione ed inizieremo il campionato contro un avversario molto difficile. Ciò ci dà davvero tanti stimoli e cercheremo di fare del nostro meglio. Non vediamo l’ora di scendere in campo e giocarci le nostre carte in campionato. Victor Osimhen ha caratteristiche ben precise ed in Serie A può fare la differenza. Conosciamo bene le sue caratteristiche, inoltre il Napoli ha altri giocatori talentuosi. Non so se il Napoli ci affronterà con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2: a prescindere sarà un match complicato perché sono bravi in ogni caso.”

