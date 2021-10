Zazzaroni: “I tifosi non credono allo Scudetto, città poco partecipe”

Zazzaroni sulla mancanza di fiducia dei tifosi

Ivan Zazzaroni attraverso le pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sulla scarsa partecipazione di città e tifosi intorno alla squadra che sta vivendo un gran momento di forma. Ecco quanto riportato:

“Napoli sembra non crederci. Col Milan è ‘fuitina’”. Il giornalista ha commentato la sfida a distanza tra Napoli e Milan, parlando anche delle reazioni della tifoseria azzurra: “Per qualche strana ragione, alla crescita del Napoli non corrisponde la giusta risposta della città: si registra un evidente difetto di partecipazione ed è un fatto curioso e sorprendente, trattandosi di una delle tifoserie più appassionate al mondo. Napoli sembra non crederci, dunque. O non del tutto. Si avverte infatti un insolito profumo di cambiamento che il duello-scudetto col Milan e il vantaggio accumulato sulle avversarie avrebbero già dovuto trasformare in un altro profumo, quello del sogno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Al Napoli manca solo un terzino a sinistra, ho due nomi”

Salerinata-Napoli, a Salerno cresce l’attesa: “Aspettiamo da una vita il nostro derby”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez sta bene, Vittoria torna a casa