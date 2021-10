Salerinata-Napoli, a Salerno cresce l’attesa: “Aspettiamo da una vita il nostro derby”

Cresce l’attesa a Salerno per il derby contro il Napoli

Come riporta il portale tuttosalernitana.com a Salerno cresce l’attesa per il derby contro il Napoli, con l’Arechi che sarà completamente esaurito. Ecco quanto riportato:

“Domenica pomeriggio si torna in campo. E la partita sarà quella che ogni tifoso, ogni calciatore, aspetta da un vita: ovvero, il derby. La stracittadina per eccellenza, per noi granata, è quella con il Napoli. Una sfida che non vediamo, che non viviamo, da troppo tempo. Quelli di domenica saranno novanta minuti diversi dal solito, in ogni sua sfaccettatura. Speriamo che, tra l’altro, quelli del cavalluccio marino riescano a portare a casa altri tre punti. Tre punti, questi, che avranno un peso e un valore diverso. Perché oltre a dare una netta spinta alla classifica, ci darà una scossa anche a livello morale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Salernitana-Napoli sarà diretta da Fabbri

.Allegri-Spalletti: due fuoriclasse, ma il Napoli batte la Juve a mani basse

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: medico De Mari, protocollo Speranza è criminale