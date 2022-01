Napoli-Fiorentina: arriva il commento del club azzurro

Il Napoli esce con le ossa rotte dall’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Il Napoli, tramite il suo sito ufficiale, commenta la cocente sconfitta del Maradona subita contro la Fiorentina nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

Questo è quanto si legge:

“Napoli – Vince la Fiorentina al Maradona e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita combattuta ed emozionante che si risolve ai supplementari. Segna prima la Fiorentina con un diagonale di Vlahovic e pareggia il Napoli sul finire di tempo con un destro morbido e vellutato di Mertens che disegna un pallonetto sopraffino. Poi le espulsioni di Fabian e Lozano appena entrati, il sorpasso viola con Biraghi e il pareggio orgoglioso degli azzurri nel recupero con Petagna. Ai supplementari, in superiorità numerica 10 contro 9, la Fiorentina segna con Venuti, Piatek e Maleh, ma la gara era già andata. Passa la Viola. Per il Napoli si ricomincia lunedì in campionato per il monday night a Bologna. L’avventura continua”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina – Azzurri fuori dalla Coppa Italia

Stadio Maradona – ADL ha chiesto uno sconto al comune sul canone stagionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid:Bulgaria, proteste e scontri contro green pass, feriti