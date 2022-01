Venerato: “Giuntoli fa sul serio per Julian Alvarez del River Plate”.

Il noto giornalista Ciro Venerato, ai microfoni della Rai conferma il reale interesse del Napoli per la stella argentina, ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ritiene l’argentino il profilo ideale per sostituire Insigne, ma deve reperire per la prossima sessione estiva 25 milioni di euro, per superare la concorrenza”.