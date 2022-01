Ultimissima – Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d’Africa

Koulibaly minaccia di lasciare la competizione, caos in ritiro.

Come riporta il quotidiano Record, kalidou Koulibaly aveva chiesto di essere tamponato di nuovo, così che, in caso di esito negativo, avrebbe potuto ricongiungersi ai compagni di squadra per scendere in campo contro la Guinea. Il difensore azzurro ha ottenuto un rifiuto e ha perso le staffe nel confronto con lo staff medico, minacciando di lasciare la nazionale una volta negativo. Ecco la sua risposta:

“Se resto ancora fuori che senso ha la mia presenza qui? Cosa ci sono venuto a fare in Coppa d’Africa?”