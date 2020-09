Pistocchi svela: “Elkann scontento della gestione Juve, tra perdite e rapporti illeciti”

Pistocchi commenta la situazione di malcontento in casa Juventus

Maurizio Pistocchi su Twitter, ha commentato la situazione particolare che si respira in casa Juve, ponendo l’attenzione proprio su gli umori della società bianconera:

“Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1 miliardo di € speso e nessun successo in Europa, rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. E in Borsa la Juve ha perso il -27.62% in un anno ‘Notte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus ha un nuovo comunitario: Cuadrado ha superato l’esame di italiano

Nazionali, club sul piede di guerra. Adl, pronto alla scelta clamorosa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati: “Siamo in pausa, troppe divergenze tra noi”