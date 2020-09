La Juventus ha un nuovo comunitario: Cuadrado ha superato l’esame di italiano

Juventus, Cuadrado ha superato l’esame di italiano: sarà comunitario

Serie A – La Juventus ha un nuovo comunitario, si tratta di Cuadrado. Come riporta Sport Mediaset, dopo il clamore del caso Suarez, la Juve, da questa mattina, ha un nuovo comunitario: Juan Cuadrado. Questa volta niente Università di Perugia.

Il colombiano ha sostenuto l’esame nella sede di Torino dell’Università per Stranieri di Siena, una modalità che è una prassi anche per altri esaminandi non necessariamente vip. Cuadrado ha superato il test e sarà presto un giocatore comunitario.

