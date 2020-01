Ultim’ora Napoli – Il francese Mateta ha chiesto la cessione al Mainz

Ultim’ora Napoli – L’alternativa a Petagna, il francese Mateta, ha chiesto di esser ceduto

Ultim’ora Napoli – La trattativa per Andrea Petagna, primo nome per l’attacco azzurro, va avanti ma il club di De Laurentiis continua a guardarsi intorno. Ci sono altre piste da tenere in considerazione; una di queste è quella che porta all’attaccante classe 1999 Andrea Pinamonti ma un’altra alternativa potrebbe essere, come riportato dal portale tuttomercatoweb, il francese Jean-Philippe Mateta che proprio oggi ha chiesto la cessione al Mainz, suo club di appartenenza.

Nella trattativa non rietrerebbe il cartellino di Amin Younes.

