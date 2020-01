VIDEO – Fedele annienta Demme: “Non ha i piedi, ma i muli li facciamo diventare cavalli da corsa?”

Enrico Fedele annientata Demme, non apprezza le qualità del giocatore, lo paragona a un mulo per i troppi falli.

Il commento di Fedele su Demme

Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

“Ma i muli li facciamo diventare cavalli da corsa? Demme non è Jorginho, mi ricorda più Fusi. E’ un ragazzo che ha fatto otto falli in due partite, non ha i piedi…anzi non ha nemmeno le scarpe”.

