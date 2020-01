Politano: “Pronto ed emozionato, non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori!”

Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore ha detto di essere pronto, emozionato e non vede l’ora di scendere in campo e giocare con questa maglia.

Politano, le prime parole da giocatore del Napoli

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli, ecco le sue prime dichiarazioni:

“Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Potrebbe interessarti:

Calciomercato Napoli, fra Tsimikas e il Napoli c’è un accordo di massima. Un solo problema blocca l’affare

Calciomercato Napoli, per Mateta c’è forte gradimento. Il Mainz vorrebbe Younes

Politano, a ore l’ufficialità

Massimo Mauro attacca Sarri: “Non si vede nulla del suo Napoli”

Denis non ci sta: “Il Bari ci ha rubato due partite”

Calciomercato Napoli – Tutto su Marega, centravanti del Porto

CONTENUTI EXTRA

Virus Cina: Giappone lo classifica come malattia infettiva

Georgina Rodriguez è arrivata a Sanremo: “Alloggio in un hotel a 3 stelle”

RICETTE – Genovese di polpo

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri