UFFICIALE – Giudice Sportivo, multa al Napoli: la motivazione

Multa per il Napoli da parte del Giudice Sportivo. Il club azzurro è stato multato per 10mila euro. Questa la motivazione: “a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

