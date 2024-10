La Gazzetta dello Sport – Berardi: “Se arriverà l’offerta giusta andrò via, altrimenti resterò fino a giugno”

Domenico Berardi, giocatore del Sassuolo, è tornato in campo dopo sette mesi di stop, a causa di un infortunio e una retrocessione vissuta dall’esterno. Il giocatore, però, ha già annunciato che a gennaio potrebbe lasciare i neroverdi: “Se dopo questi mesi sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società come sempre. Champions League? Vorrei sentire la musica dal campo, è un’ambizione profonda che voglio soddisfare”.

