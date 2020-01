Pedullà: “Rodriguez vuole il Napoli, si può chiudere entro stasera”. I dettagli

Pedullà sul colpo Rodriguez, ha parlato di novità. Il Milan sta considerando l’ipotesi prestito con diritto per cui la situazione si può definire già in serata.Il Napoli ha proposto un prestito oneroso fino a un milione con diritto di riscatto per altri cinque o sei.

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’operazione Rodriguez- Napoli, tramite il suo blog:

“Il Napoli ha scelto Ricardo Rodriguez. Soprattutto Rodriguez vuole tornare da Gattuso dopo l’esperienza con il Milan e dopo il naufragio della trattativa con il Fenerbahce. Una scelta fatta che ha portato il Napoli a rinviare a luglio eventuali piste greche (Giannoulis compreso). Il Milan non avrebbe voluto aprire al prestito con diritto ma nelle ultime ore ha preso in considerazione una simile ipotesi e la situazione si può definire già entro stasera. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso fino a un milione con diritto di riscatto per altri cinque o sei. No stop”.

