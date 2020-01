Buffon ai microfoni di Sky: “La Juve avrebbe vinto se fosse stata decisiva”

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni dei Sky Sport nel giorno del suo compleanno

Gianluigi Buffon ha toccato parecchi argomenti ai microfoni di Sky Sport soffermadosi anche sulla brutta sconfitta rimediata dalla sua Juventus al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Ecco quanto detto dal portiere:



Cos’è successo a Napoli? “È stata una brutta sconfitta sicuramente, soprattutto per come è arrivata. Potevamo e dovevamo fare meglio, però sono quei passaggi negativi che in una stagione servono per ritrovare fame e umiltà. Probabilmente abbiamo sottovalutato un Napoli in emergenza. Sapevamo che saremmo rimasti primi anche in caso di sconfitta, se fosse stata una partita determinante sono certo che la Juve avrebbe vinto. Serviva più ferocia da parte nostra”.

Sarà una lotta a tre fino alla fine? “Penso di sì. La formazione di Inzaghi sta facendo cose straordinarie e il fatto che non avrà impegni infrasettimanali inciderà tanto. L’Inter, grazie al lavoro di Antonio Conte, lotterà fino alla fine, ma il destino dipende da noi e lo sappiamo”.

Se pensa al futuro si vede ancora calciatore? “Vediamo come arriveremo in primavera: se non ci sarà un crollo verticale potrei continuare. Quello che sto facendo è ancora di livello alto, il ruolo che ho nella squadra mi gratifica tanto e questo è importante”.

