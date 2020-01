Gianluca Monti: “Insigne non si muoverà da Napoli”

Ultimissime di mercato – Gianluca Monti ha spiegato perchè Insigne non si muoverà da Napoli

Ultimissime di mercato – Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 live, trasmissione in onda su Calcio Napoli 24 TV, per fare il punto sul mercato che vede protagonista il Napoli di De Laurentiis:

“Molti giocatori hanno finito il loro ciclo a Napoli. Si sta preparando una rivoluzione e la società di De Laurentiis si sta facendo trovare pronta. Proprio per questo, Allan e Koulibaly posso partire molto facilmente, mentre Lorenzo Insigne è un patrimonio del calcio nazionale nonchè capitano del Napoli. Per questi motivi, lo immagino in azzurro anche la prossima stagione“.

