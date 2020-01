Montervino: “Napoli ha imboccato la strada giusta, avrebbe bisogno di un terzino”

Francesco Montervino, ex giocatore e capitano del Napoli è intervenuto sulle nostre frequenze a commento del momento del Napoli.

Queste le sue parole:

Sul momento del Napoli

“Il cambio di marcia vero e proprio ci deve ancora essere, ma il Napoli ha imboccato la strada giusta per risalire la classifica. A Napoli la gente è determinante, il rapporto con Insigne è sbocciato nuovamente e adesso è condottiero della nuova rotta”.

Montervino su Demme

“Il Napoli non aveva giocatori utili al 4-3-3 e ha messo un giocatore essenziale, che lavora sulle verticalizzazioni. Lo vedo come un equilibratore. Questo mercato è importante, con Politano arriva altra qualità in più”.

Sulle fasce

“Lozano si deve ritagliare lo spazio come alternativa di Insigne, peccato che abbia trovato poco spazio. Politano invece mancava al Napoli. Completa un organico che potrà cambiare ulteriormente con un altro attaccante. Il Napoli avrebbe bisogno anche di un terzino, l’assenza di Ghoulam si sente tanto”. Conclude Montervino.