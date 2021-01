CREMONESE-PARMA (Primavera 2) – Un gol per tempo e i grigiorossi esultano

Cremonese – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Al centro sportivo “Soldoni” di Cremona si è giocata ieri pomeriggio alle ore 14:30 la gara tra Cremonese e Parma valida per la giornata nr. 5 del Campionato Primavera 2 (Girone A). Il match è stato vinto dalla Cremonese padrone di casa col punteggio di 2-0 segnando 1 rete per tempo.

I grigiorossi vanno in vantaggio al 22′: lunga rimessa laterale effettuata dall’altezza del centrocampo dal 2003 Bernasconi, palla in area addomesticata dall’altro 2003 Andrea Quarena che davanti al n.1 parmense Turk non sbaglia.

Il raddoppio arriva nella ripresa, esattamente a 10 minuti dalla fine del match, grazie al n.7 Valtulini bravissimo su punizione battuta dalla trequarti sinistra ad indirizzare la palla in rete con un bel destro.

Nel finale gli ospiti gialloblù restano in 10 a causa dell’espulsione subita da Cipoletti.

Nelle ultime battute non succede più nulla, vince quindi la squadra giallorossa di mister Pavesi che sale in classifica a 6 punti. Il Parma di mister Marco Veronese resta a 8.

Ricordiamo che, prima dello stop imposto al campionato causa Covid-19, la Cremonese aveva giocato solo 1 gara su 4 vincendo in casa contro la Reggiana, il Parma dal canto suo aveva ottenuto due pari e due vittorie giocando quindi 4 match su 4.

Prossimo turno: 23 gennaio (6° giornata)

Parma-Vicenza e Cremonese-Cittadella

