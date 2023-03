Criscitiello: “Finalmente il Napoli perde e torna a fare notizia! Sarri è un campione”

Michele Criscitiello, come ogni lunedì, torna a parlare del Napoli nel proprio editoriale e lo fa ironizzando. Ha commentato così la sconfitta degli azzurri con la Lazio:

“Intanto il Napoli, finalmente, torna a fare notizia. Perde la prima partita in casa (con la Lazio) e la perde contro l’allenatore che più l’aveva avvicinato al magnifico sogno scudetto. Conferma di come abbiano lavorato a Napoli, in questi ultimi anni. Programmazione, zero sentimento popolare dove i tifosi fanno comunicati e decidono chi prendere e chi tenere ma solo tanta competenza da parte di Giuntoli (che ovviamente ha sbagliato qualcosa anche lui negli anni) e freddezza nelle decisioni di Aurelio De Laurentiis.

Sarri è un campione. Un allenatore così è difficile trovarlo. Avrà una comunicazione casereccia, non avrà un buon feeling con il suo Direttore Sportivo (e come dargli torto) ma questo è un allenatore vero. Lotito ha fatto un grande colpo e se lo mettesse nelle condizioni di lavorare meglio davvero potrebbe portare la Lazio stabilmente in Champions League. Acquisti pochi e normali. Squadra sufficiente senza grandi nomi. Maurizio Sarri è l’idolo di chi ama il calcio vero. Un maestro. A Napoli ha dimostrato grande intelligenza tattica ma soprattutto ha capito come sporcare le sue idee per il bene dei 3 punti. Ogni tanto ci sta”.

