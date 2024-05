Sportitalia.com – Criscitiello: “Giuntoli, a causa di ADL ha dovuto accontentarsi di Allegri”

Secondo il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, Giuntoli, a causa di ADL ha dovuto rinunciare al cambio panchina: “Intanto chi pensa al futuro, da tempo, è la Juventus che torna in Champions League ma che finalmente sarà libera dalla prigionia Allegri. Giuntoli avrebbe voluto cambiare già al suo arrivo ma la firma arrivò tardi per colpa di De Laurentiis e alla Juve due anni di contratto di Allegri pesavano.

Giuntoli ha ricevuto indicazioni ben chiare dalla proprietà. Non ci interessa tornare da subito la vera Juve ma in 3-4 anni. Giuntoli, invece, avrebbe voluto il tutto e subito. Ora inizia la sua vera era bianconera. Thiago Motta per la panchina e almeno 5 innesti per rinforzare una rosa debole, mediocre, finita. Ingaggi alti per il reale valore dei calciatori. Sei la Juve e devi provare a vincere ogni anno lo scudetto ma nessuno possiede la bacchetta magica. Qui c’è da lavorare e anche tanto”.

