Criscitiello, retroscena Napoli: “ADL aveva mandato via Giuntoli”

Michele Criscitiello rivela un retroscena sul ds dei partneopei

Cristiano Giuntoli è stato il protagonista indiscusso dello scorso mercato. Il ds dei partenopei ha portato a Napoli: Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, Simeone, Olivera e Sirigu, eppure è stato molto vicino a lasciare il club. Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Aspettando il calciomercato” in onda su Sportitalia ha rivelato un retroscena riguardante ADL e Giuntoli.

Queste le sue parole:

“Giuntoli era stato mandato via da De Laurentiis insieme a Gattuso, solo che il presidente voleva le dimissioni del d.s. per non pagargli la parte restate del contratto. Giuntoli, a differenza di Gattuso che è stato un ex calciatore e può permettersi di rinunciare a qualcosa, non è un ex multimilionario. Giuntoli ha creduto in questo progetto e si è ripreso De Laurentiis, il Napoli e la piazza. Ma dobbiamo dire le cose come stanno: De Laurentiis l’aveva mandato via”.

Fonte foto: Instagram @criscitiellomichele

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancelotti vuole un azzurro al Real Madrid: il Napoli pensa a blindarlo

Solbakken ha firmato con la Roma: “Ora è realtà, i tifosi romani i migliori. Vi dico i motivi della scelta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici