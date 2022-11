Marelli: “Maxi recupero al mondiale? Può portare al tempo effettivo”

L’ex arbitro Luca Marelli sul maxi recupero utilizzato al Mondiale

Luca Marelli ex arbitro ed opinionista per Dazn ha parlato a Radio FirenzeViola delle nuove direttive sul recupero che gli arbitri stanno adottando al mondiale.

Queste le sue parole:

“Senza i minuti di recupero, il tempo effettivo sarebbe ancora minore a quello della Serie A, quindi credo la scelta adottata sia vincente, gli arbitri stanno recuperando tutte le volte che si interrompe il gioco. Collina aveva individuato questa cosa in conferenza stampa, forse può essere il preludio per il tempo effettivo, ne stanno parlando alcuni responsabili.

Prima va sperimentato in competizioni minori, poi si può pensare di introdurlo. In Italia si gioca molto poco a causa del ritmo, il fatto che gli arbitri fischino troppo è un falso mito, qua si fischia esattamente come in Champions League, il problema sono le continue perdite di tempo, la mia proposta è quello di passare al tempo effettivo nel recupero, durante tutta la partita invece stravolgerebbe il gioco”

