Compagnoni: “Mondiale a ritmi bassi, il Napoli fa un altro sport”

Il campionato del Napoli si è interrotto per via dello svolgimento dell’edizione 2022 dei mondiali. Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato le gare viste finora in Qatar ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“In questi mondiali vedo ritmi bassissimi, Napoli-Liverpool se ci penso sembrava un altro sport. Non so se dipenda dal caldo, ma è proprio la qualità del gioco che non convince. Spalletti fa un altro sport, ripeto, e gli azzurri giocano da squadra su ritmi più elevati”.

