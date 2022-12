Criscitiello su Samardzic: “Piace al Napoli ma non partirà a gennaio”

Le parole di Criscitiello su Lazar Samardzic

Lazar Samardzic piace al Napoli e non è un mistero. Probabilmente lo si vedrà in futuro con la maglia azzurra, ma non a gennaio. A riferirlo è Michele Criscitiello nel corso di un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Samardzic piace al Napoli, ma escludo movimenti a gennaio. E’ un giocatore che verrà valutato per l’estate. Pafundi? Piace in Premier League, ormai il mercato dell’Udinese è internazionale. Becao è un giocatore da Napoli che fa operazioni intelligenti e sta lavorando bene”

