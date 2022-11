Criscito dice addio al Toronto, è già in viaggio verso l’Italia

Addio di Criscito al Toronto

Domenico Criscito, come riportato da Sky Sport, ha già terminato la sua avventura in Canada al Toronto. L’ex difensore del Genoa è già in viaggio verso l’Italia, dove a giorni dovrebbe decidere il suo futuro. Criscito è ancora indeciso se continuare a giocare, ma c’è anche l’ipotesi di iniziare subito i corsi a Coverciano per poi intraprendere una carriera da allenatore o dirigente.

