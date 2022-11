Napoli, possibile addio di Demme a gennaio

Napoli, Demme potrebbe dire addio a gennaio

Il Napoli pensa al mercato in uscita a gennaio, Diego Demme potrebbe essere l’unico elemento della rosa azzurro in uscita. Come dichiarato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti ai microfoni di Sky, il centrocampista azzurro sarebbe sulla lista dei partenti. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non penso voglia cederlo, se lui dovesse chiedere di andare via il club potrebbe puntare su un giovane forte da far crescere”.

Foto immagine in evidenza: profilo ufficiale instagram Diego Demme

