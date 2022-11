La sosta del campionato farà bene al Napoli per due ragioni

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sosta del campionato, in particolare su ben due ragioni per cui il Napoli può trarne vantaggio.

È iniziata la sosta del campionato di Serie A per lasciare spazio al Mondiale. Come tutti gli altri club europei dunque, anche quelli italiani non scenderanno in campo prossimamente. La Gazzetta dello Sport si concentra sul Napoli di Luciano Spalletti, che fino ad ora ha disputato una stagione quasi impeccabile. Secondo il quotidiano questa sosta deve essere considerata un vero e proprio vantaggio per il club partenopeo per due motivi. Il primo ha a che fare con il giusto riposo prima di intraprendere nuovamente il cammino stagionale al meglio, il secondo riguarda invece Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha attualmente qualche problema alla schiena che potrà risolvere al meglio proprio durante tale periodo.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Il Mondiale non è un intralcio. Anzi. Gli ultimi match contro Empoli e Udinese hanno dimostrato che serve un pit-stop per rimettere benzina nelle gambe. Il Napoli è come il Liverpool, se non corre forte perde la sua magia. Kvaratskhelia, la stella nascente, potrà risolvere i suoi problemi alla schiena. Più facile che il Mondiale freni la concorrenza.”

