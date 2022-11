Napoli, ecco le gare dei cinque giocatori impegnati nel mondiale

Il quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione sui cinque giocatori del Napoli impegnati nel Mondiale durante la sosta.

Saranno cinque i giocatori del Napoli impegnati durante il Mondiale in Qatar. Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulle specifiche gare che andranno a disputare, specificando anche le date di esse.

“Alla ripresa della preparazione con il Napoli non ci saranno invece i 5 azzurri impegnati al Mondiale che si uniranno al gruppo azzurro più avanti e il giorno del rientro dipenderà da quando terminerà l’avventura in Qatar con le loro Nazionali. I primi a scendere in campo ai Mondiali saranno Zielinski e Lozano: il polacco e il messicano saranno impegnati domani nelle amichevoli rispettivamente contro la Svezia e Cile e poi si affronteranno ai Mondali in Polonia-Messico di martedì 22 novembre. Anguissa giocherà con il Camerun questa settimana nell’amichevole di venerdì con Panama e poi esordirà ai Mondiali giovedì 24 con la Svizzera. Altro “derby azzurro” in Qatar tra Olivera e Kim che si affronteranno in Uruguay-Corea del Sud, altro match in programma giovedì 24.”

