Napoli, definita la prima amichevole durante il ritiro in Turchia

Il Napoli andrà in ritiro in Turchia durante la sosta per il Mondiale, il quotidiano La Repubblica riporta le ultime novità in merito.

Sembrerebbe quasi tutto pronto per il ritiro in Turchia del Napoli. Il quotidiano La Repubblica si è soffermato sia sulle presunte date del ritiro sia sulle sfide amichevoli che ci potrebbero essere. Il Napoli dovrebbe partire nei primi giorni di dicembre e restare in Turchia fino al 14. Una delle sfide che i partenopei andranno a disputare sarebbe inoltre già stata decisa: l’avversario interessato sarebbe il Karagumruk, squadra di Istanbul allenata da Andrea Pirlo. Starebbe pian piano prendendo forma dunque il programma di tale periodo.

Ecco quanto si riportato dal noto quotidiano:

“Salvo sorprese dell’ultim’ora la partenza è fissata l’1 o il 2 dicembre e il gruppo si allenerà in Turchia fino al 14: da confermare pure le amichevoli. In programma ce ne sono due o al massimo tre; una sicuramente contro il Karagumruk, allenato da Andrea Pirlo.”

