Criscito può tornare al Genoa, l’ex Toronto pronto a ripartire

Criscito, ipotesi ritorno al Genoa

Domenico Criscito dopo aver dato l’addio al Toronto, può tornare a giocare in Italia visto che profila in queste ore un ritorno al Genoa. Secondo a quanto riportato da Niccolò Ceccarini attraverso le pagine di TMW, al momento è l’ipotesi più accreditata. Ecco quanto riportato:

” Il terzino classe ’86 chiusa l’esperienza in Canada non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino e potrebbe decidere di continuare a giocare posticipando così il ritiro dalla scene. Criscito resta dunque un’ipotesi per il Genoa, specialmente ora che Blessin con cui aveva rotto non siede più sulla panchina. Un modo per provare a riportare il club ligure in Serie A dopo essere stato fra i protagonisti della retrocessione di una anno fa.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maccarone: “Non mi aspettavo un Napoli così dominante”

Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Sampdoria per sei mesi: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Soumahoro: indagata la moglie del deputato. Lei: ‘Totalmente estranea ai fatti’