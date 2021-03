Crudeli: “Il Milan avrà tanti assenti, il Napoli recupererà tutti”

Tiziano Crudeli, giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto nella trasmissione “Il Sogno nel Cuore” ed ha parlato di Milan-Napoli.

Il giornalista Tiziano Crudeli è intervenuto su 1 Station Radio, nella trasmissione “Il Sogno nel Cuore”. L’argomento principale di cui ha parlato è stata la sfida tra Milan e Napoli, in programma allo Stadio San Siro la prossima domenica.

“Il Milan lavorato benissimo con i giovani, infatti contro il Manchester ne sono scesi in campo ben cinque. È la squadra più giovane in Italia ed i risultati che stanno ottenendo sono ottimi. Occhio, però, ai voli pindarici.”

Dopo questo breve parere sulla sua squadra del cuore, inizia a parlare di Mian-Napoli:

“Speriamo di recuperare qualcuno in attacco. Il gioco rossonero funziona fino alla trequarti, ma ma ora si arriva a far gol duramente. Il Napoli un po’ alla volta sta recuperando tutti i suoi giocatori migliori. All’inizio della stagione credevo che gli azzurri fossero tra i favoriti per lo Scudetto, poi a causa degli infortuni sono andati a finihre fuori dalla zona Champions, ma rimangono una delle migliori squadre in Serie A. Insigne è stratosferico e fa la differenza. Sono sicuro che quella di domenica sarà una partita completamente diversa rispetto alla gara di andata.”

Infine, Crudeli esprime un parere sul difensore rossonero Tomori:

“Secondo me domenica non giocherà: ha dimostrato che ci sa fare in marcatura ed è estremamente veloce, ma dopo la prestazione di Kjaer, non credo si possa mettere in panchina. Insieme a Romagnoli, che è capace di far partire l’azione dalle retrovie, formano una bella coppia. Anche le energie saranno influenti sulla gara di domenica. Pioli spera di recuperare qualche giocatore che non è sceso in campo in Europa League per garantire più freschezza.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Manolas non recupera del tutto, la caviglia è ancora gonfia

Milan-Napoli, Lozano non ancora al 100%, non sarà in campo dall’inizio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il silenzio di Nina Moric su Fabrizio Corona: “Nel rispetto umano della sua persona”