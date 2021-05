Napoli, calciomercato: sirene inglesi per Koulibaly, Giuntoli ha già pronto il sostituto

Al termine del campionato potremmo vedere l’addio al Napoli di Kalidou Koulibaly

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, scrive di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano, il difensore azzurro conteso da diversi top club europei, vorrebbe cambiare aria. I tre club intenzionati a pagare il suo cartellino sarebbero: Manchester United, Liverpool e Manchester City.

Questo è quanto si legge:

“Non è una novità che a Koulibaly piacerebbe fare una nuova esperienza all’estero. La Premier League lo intriga parecchio e i due Manchester, insieme al Liverpool, potrebbero decidere d’investire sul suo cartellino. Stavolta, però, se il giocatore dovesse insistere, De Laurentiis potrebbe accontentarlo. D’altra parte, la politica imposta dalla dirigenza prevede l’abbattimento del costo del lavoro e liberarsi del contratto di Koulibaly significherebbe alleggerire di 12 milioni lordi la voce stipendi. Cristiano Giuntoli intanto è parecchio attivo per individuare giovani già pronti per il Napoli che verrà. Per rimpiazzare Koulibaly, eventualmente, il ds sta seguendo con grande interesse Francisco Montero, 22 anni, centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Il suo procuratore, Aljandro Camano, ha confermato i contatti col Napoli“.

