Cuadrado – Che gaffe su Instagram, arrivano le scuse

Il portale fanpage.it ha riportato della pessima figura di Juan Cuadrado.

Cuadrado ha commentato ironicamente un post di Rabiot che commemorava il 25esimo anniversario dalla prematura scomparsa dello juventino Andrea Fortunato.

“La quarantena fa brutti scherzi. L’isolamento coatto è davvero duro da sopportare anche se sei un calciatore che può godere di un bel po’ di agi in più rispetto a una persona comune. Basta dare un’occhiata a quali sono gli effetti che ha provocato sul centrocampista della Juventus e della Colombia, Juan Cuadrado, che l’ha combinata davvero grossa. Se avesse violato il diktat dello “stare a casa” per prendere una boccata d’aria sarebbe stato anche giustificabile ma fare battute in calce alla foto di un morto è quanto di più biasimevole potesse commettere.

Il 25 aprile del 1995 moriva, a 23 anni, Andrea Fortunato. Il difensore originario di Salerno aveva coronato il suo sogno: indossare la maglia di uno dei club italiani più forti e arrivare anche in Nazionale. La vita – che a volte sa essere davvero spietata – e un brutto male (la leucemia lo debilitò e una polmonite gli dette il colpo di grazia) trasformarono in tragedia quella che era sembrata una favola bella da raccontare. Oggi, a 25 anni dal decesso che commosse compagni di squadra e rappresentò una delle pagine più dolorose del calcio italiano, sono stati tanti i messaggi di giocatori ed ex giocatori (“sei il mio angelo custode”, ha scritto Luca Vialli) che hanno lo voluto ricordare.

Lo ha fatto anche Cuadrado ma nel modo peggiore: ha sfruttato la ricorrenza come uno sfotto’ da rivolgere ad Adrien Rabiot, il centrocampista francese e compagno di squadra in bianconero che per fisionomia e tratti somatici un po’ assomiglia a Fortunato. “Ma sei tuuuuu”, con tanto di faccine sorridenti è stato il messaggio del sudamericano in calce alla foto dell’ex calciatore morto. Poco dopo, lo stesso Cuadrado – verso il quale non sono mancati obiezioni e insulti da parte di altri utenti – ha chiesto scusa “a tutti gli juventini per il post che ho commentato. Ho visto solo la foto senza leggere cosa era accaduto e mi era sembrato di riconoscere Rabiot”.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultima ordinanza della Regione Campania, via libera all’attività fisica

Umtiti in uscita dal Barcellona, il Napoli prova il colpo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts