Cucci su Spalletti: “Mi auguro diventi meno permaloso e più napoletano”

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

A Cucci è stato chiesto in merito al mercato del Napoli ed al nuovo tecnico Luciano Spalletti.

Questione Insigne…

“Penso che il futuro di Insigne sia legato a quello che sarà il prossimo Europeo. Potremmo scoprire un campione conclamato, ciò permetterebbe al Napoli di fare cassa. Mondiali ed Europei sono fondamentali per stabilire il valore di mercato dei calciatori”.

Il Napoli prenderà Emerson Palmieri?

“Spalletti cura il dettaglio in maniera maniacale, non si può più prescindere da quelle che saranno le idee e le scelte del tecnico. Non è un allenatore che attende le mosse di mercato della Società, perfino su Insigne potrà incidere l’opinione di Spalletti”.

Su Spalletti…

“Non appena arriverà finirà il silenzio stampa. A lui piace troppo parlare, non permetterà che gli vengano imposte certe cose dalla Società. Sono molto ottimista, mi aspetto delle belle cose da Luciano, è un allenatore bravissimo ed il Napoli è molto competitiva. Conoscendo bene Spalletti gli direi di lasciarsi avvolgere e conquistare dalla piazza napoletana e di mostrarsi per quello che è. Mi auguro uno Spalletti più napoletano, meno permaloso, più aperto al dialogo e più vicino ai ragazzi. È un uomo esperto ed i suoi modi sono noti”.

Fabian Ruiz al Real Madrid?

“De Laurentiis ed Ancelotti hanno mantenuto un rapporto di amicizia, se dovesse venire fuori il passaggio di Fabian al Real penso avverrà senza l’intromissione di intermediari, si parleranno da uomini”.

