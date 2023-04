Da Milano accusano Napoli: “La sconfitta ha attivato il consueto piagnisteo della stampa locale partenopea”

Le accuse da Milano dopo la vittoria contro il Napoli

L’arbitraggio di Kovacs ha lasciato molto a desiderare, il Napoli si è indispettito per la gestione della gara da parte del fischietto romeno che non ha soddisfatto la compagine partenopea. Il dopo gara è stato caldo, dove è stato contestato anche il capo degli arbitri Uefa Rosetti. Il portale MilanNews.it, ha provato a spiegare quanto successo in mixed zone:

“La sconfitta per 1-0 del Napoli contro il Milan ha attivato il consueto piagnisteo della stampa locale partenopea, che in lungo e in largo ha parlato di ingiustizia e di direzione “pro Milan” da parte dell’arbitro Kovacs. Proprio quest’ultimo, mentre usciva dallo stadio insieme al resto della squadra arbitrale e al designatore Roberto Rosetti (che era anche l’osservatore arbitrale), è stato preso di mira dai giornalisti delle tv locali napoletane: “Bad match, bad match, vergogna, shame”.

